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EXPIRED
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условия
Условия предоставления скидки по промо-коду: • Номинал скидки по промо-коду: 2,5% от суммы заказа • Минимальная сумма заказа: 3000 рублей • Каждый промокод может быть использован только один раз • Промокод распространяется на все товары, кроме товаров с отметкой "Суперцена" • Промокод не суммируется с другими акциями и скидками на сайте
В акции не участвуют регионы: • Рязань http://ryazan.holodilnik.ru/ • Тамбов http://tambov.holodilnik.ru/ • Мичуринск http://michurinsk.holodilnik.ru/ • Моршанск http://morshansk.holodilnik.ru/ • Новомосковск http://novomoskovsk.holodilnik.ru/ • Липецк http://lipetsk.holodilnik.ru/ • Иваново http://ivanovo.holodilnik.ru/ • Воронеж http://voronezh.holodilnik.ru/ • Владимир http://vladimir.holodilnik.ru/ • Кострома http://kostroma.holodilnik.ru/
Другие ограничения: • Скидка по промо-коду не подразумевает возврат суммы скидки в денежном эквиваленте в любых формах; • Условия проведения акции могут быть изменены организатором без предварительного уведомления; • Использование промо-кода означает Ваше согласие с приведенными выше условиями